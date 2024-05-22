SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания

На премии RU.TV 2024 Владимир Киселев, известный бизнесмен, продюсер и художественный руководитель рок-группы "Земляне", поделился воспоминаниями о знакомстве с певцом Ярославом Дроновым, которого сегодня знают как SHAMAN'a. По словам владелеца "Русской медиагруппы", тогда проходили юбилейные концерты Виктора Дробыша на ВТБ-арене. Во время одного из таких мероприятий к нему подошел Дробыш с просьбой обратить внимание на его нового артиста. Этим артистом оказался парень с белыми дредами Ярослав Дронов.

Киселев сначала был удивлен и даже спросил: "Что это за существо?". Дробыш представил его как своего нового исполнителя. Затем Дронов подошел к Киселеву, чтобы поздороваться и рассказать, как он и его отец являются большими поклонниками группы "Земляне" и их песен. После этого они сделали несколько совместных фотографий, на которых также присутствовали некоторые артисты, в том числе Григорий Лепс.

Спустя некоторое время Владимир Киселев заметил, что эти фотографии были изменены: из них вырезали всех участников, кроме самого SHAMAN'а.

"Через некоторый период времени я вижу эти фотографии кастрированные, с отрезанными Юрой, Вовой, [а потом вижу] господина этого SHAMAN'а, [который говорит,] что он не знает Киселева. Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания", – сказал продюсер.