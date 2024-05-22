Инстасамку убрали из списка выступающих на концерте в День защиты детей в Кремле

Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, получила приглашение от одного из организаторов благотворительного мероприятия в Кремле, которое было приурочено ко Дню защиты детей. Она согласилась выступить, но в последний момент ее имя было исключено из списка выступающих. Об этом сообщил Mash.

В окончательный список участников вошли такие известные артисты, как Лариса Долина, Niletto, Дима Билан, Валя Карнавал и другие. По слухам, команда Инстасамки не была уведомлена об изменениях. По словам ее директора, ради бесплатного выступления на благотворительном концерте они отказались от двух коммерческих предложений, которые поступили на тот же день, 1 июня. Таким образом, команда артистки лишилась возможности получить доход.

На данный момент имя певицы отсутствует в официальном перечне участников на сайте мероприятия. Организаторы фестиваля лишь заявляют, что список артистов уже утвержден и данный вопрос закрыт. А значит, причина исключения Инстасамки из программы пока неясна.

Ранее сообщалось об отмене тура Инстасамки по России. Дарья сама отказалась от гастролей. Такое решение было обусловлено желанием сменить имидж и вернуться к публике уже в обновленном виде. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".