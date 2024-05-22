Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа?

33-летняя блогерша и телеведущая Настя Ивлеева, которая в конце прошлого года оскандалилась из-за проведения "голой вечеринки", кардинально изменила свой имидж, удивив народ новым образом. Много лет она была блондинкой, но теперь она предстала перед публикой с темными волосами. Свежие снимки появились в телеграм-канале знаменитости.





Судя по редакции в Сети, эти перемены стали неожиданностью для многих ее поклонников, которые привыкли видеть Настю с яркими светлыми локонами. Новая прическа, темный и более натуральный цвет волос, подчеркнули черты ее лица и придали образу элегантности.

Похоже, Настя Ивлеева действительно хочет начать жить с чистого листа. Ходят слухи, что знаменитость планирует сменить деятельность и попробовать себя в новой профессии. Однако телезвезда не дает никаких намеков на то, чем она займется в ближайшем будущем.

Ранее Ольга Бузова нелицеприятно отозвалась о Насте Ивлеевой. Поющая телеведущая заявила, что оскандалившаяся блогерша достойна награды в номинации "Кринж года". Слова 38-летней поп-дивы приводил женский журнал "Клео.ру".