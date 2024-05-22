Май еще удивит: эти знаки зодиака достигнут неимоверных высот в конце весны

Май уже клонится к закату, и кажется, что весна уже ничем не сможет удивить. После затянувшейся зимы многие уже настроились на долгожданное лето. Впрочем, как оказалось, рано, для некоторых этот сезон станет началом новой жизни и преподнесет еще немало сюрпризов.

Так, например, Девы в этом месяце встретят свою судьбу. Возможно, знакомство не будет выглядеть, как в романтическом фильме, и вовсе покажется, что любовью здесь и не пахнет. Однако не спешите давать "от ворот поворот" всем претендентам. Почувствуйте легкость и ходите на свидания. Вот увидите, люди откроются для вас с неожиданной стороны.

В числе главных счастливчиков и Стрелец. Этому знаку зодиака жизнь преподнесет сюрпризы как в романтических делах, так и в рабочих. Вскоре вы заметите, как противоположный пол стал интересоваться вашей персоной больше. А Стрельцы, которые уже связаны отношениями, выйдут на новый уровень со своим партнером. Кроме того, дела пойдут в гору и в профессиональной сфере. Руководство обязательно заметит ваши успехи и вознаградит.

Неожиданные повороты судьбы ждут и Рыб. Эти представители зодиакального круга в конце мая обретут новых знакомых, которые посодействуют в важных делах. Кроме того, небесные тела советуют Рыбам попробовать себя в творчестве или в другой сфере, которая вдохновляет. Это откроет новые возможности.

Ранее сообщалось, что предсказания незрячего мальчика-Ванги сбываются.