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Среда 22 мая

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Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму

Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму

Бывшая жена Павла Мамаева возмущена судебными тяжбами.

Футболист Павел Мамаев подал иск в Пресненский суд Москвы, требуя взыскания средств с бывшей жены Аланы. Согласно информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, спортсмен утверждает, что его экс-супруга незаконно обогатилась за счет переводов, которые он осуществлял во время их брака.

В Пресненском районном суде подтвердили наличие иска, однако подробности дела не разглашаются. Ранее Алана Мамаева сообщала в социальных сетях о получении досудебной претензии от бывшего мужа. Речь идет о сумме 10,2 миллиона рублей, которые Павел требует вернуть. Футболист также требует возмещения уплаченной госпошлины в размере 60 тысяч рублей.

Алана, в свою очередь, выразила недоумение по поводу продолжающихся судебных разбирательств и опубликовала документы, подтверждающие, что средства были переведены ей самим Павлом в 2021 году.

Алана отметила, что устала от постоянных тяжб и не понимает, почему бывший муж продолжает вмешиваться в ее жизнь. Она жалуется на длительные судебные процессы и количество документов, связанных с делом.

Напомним, что Павел Мамаев развелся с Аланой в апреле 2021 года после восьми лет брака. У пары есть общая дочь, а также сын Аланы от предыдущих отношений. Спортсмен также судился с экс-супругой за право видеться с их общим ребенком. В настоящее время футболист счастлив в браке с блогером Надеждой Санько, которая ожидает второго ребенка от футболиста.

22 мая 2024, 20:07
Павел Мамаев. Фото: YouTube / @MatchTV
Дмитрий Алексеев
РИА Новости Спорт✓ Надежный источник

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