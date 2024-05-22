Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок

Летом прошлого года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал 35-летний бизнесмен Валерий Рудов. Влюбленным не помешали ни общественные пересуды, ни 19-летняя разница в возрасте. Как говорит сама исполнительница хита "Ясный мой свет", муж в ней души не чает и задаривает подарками. Самым крупным стал ресторан в центре Санкт-Петербурга за 50 миллионов рублей.

Судя по всему, 55-летней певице понравилось быть ресторатором, и она решила побаловать себя еще одним заведением. Стало известно, что заслуженная артистка России стала владелицей нового общепита.

"По данным ЕГРЮЛ, Буланова купила долю в ООО «Лари», теперь ей принадлежит половина акций", – сообщает источник.

Примечательно, что заведение с момента его основания было убыточным. За первый год работы прибыли не было, а за прошлый ушло в минус более чем на 160 тысяч рублей. Впрочем, возможно, Буланова сможет вывести бизнес на новый уровень благодаря своему имени. Кроме того, в ресторане можно организовывать выступления.

Впрочем, совсем недавно в Сеть попали данные о многомиллионных долгах мужа Булановой. Сообщалось, что Руднев задолжал крупную сумму налоговой службе, а также порядка 9 миллионов рублей кредитным организациям. Пока неизвестно, расплатился ли супруг певицы с кредиторами.

Ранее стало известно, что Буланова ищет суррогатную маму, чтобы родить мужу ребенка.