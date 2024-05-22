Назло бывшему? Асмус "поймали" вместе с женатым актером

Кристина Асмус и комик Гарик Харламов развелись в 2020 году. Еще некоторое время актриса делила крышу с бывшим мужем, и многие считали, что их развод – поспешное решение, о котором вскоре оба пожалеют и снова будут вместе. Некоторые, впрочем, и сейчас уверены, что для Гарика нет лучше пары, чем Кристина.

Сами актеры заявляют, что давно отпустили друг друга и строят новые отношения. Так, недавно Гарик сделал предложение своей новой избраннице Катерине Ковальчук. Асмус до недавнего времени встречалась с актером Романом Евдокимовым. Однако появились слухи, что они расстались, с тех пор звезда фильма "Текст" скрывает свою личную жизнь.

Тем не менее, после того как слухи о помолвке Харламова пронеслись по Сети, Кристина не решилась выйти на красную дорожку Премии Гильдии кастинг-директоров в одиночестве. На мероприятии она появилась в компании актера Семена Литвинова, с которым играла вместе в фильме "Кинопленка номер восемь". Шоумен женат, и у него есть ребенок. Однако артист давно не появляется в компании супруги и не публикует совместные фотографии.





На снимках Литвинов и Асмус стоят в обнимку, и, судя по фото с самокатом в блоге актрисы, их общение не ограничилось только совместным выходом на красную дорожку.





Известно, что на вечеринке был и бывший избранник Асмус, Роман Евдокимов, которого она старательно игнорировала и обходила стороной.

Ранее сообщалось, что узнавшая о помолвке бывшего Асмус ошарашила своим решением.