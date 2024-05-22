Первый канал планирует начать съемки сериала о Жириновском

Спустя два года после смерти российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского начнутся съемки сериала о нем. О планах Первого канала приступить к производству кинокартины сообщил председатель партии Леонид Слуцкий своем телеграм-канале. Позже информацию подтвердила и пресс-служба Первого.

Как отметил Слуцкий, жизнь Владимира Жириновского была полна ярких событий и переживаний, поэтому материала для сериала более чем достаточно. По словам депутата, зрители увидят, как Жириновский становился политиком, узнают историю создания партии в трудные времена. В сериале передастся та сила и энергия, которыми была пронизана ранняя ЛДПР.

Другие подробности сериала о Владимире Жириновском пока не разглашаются. Напомним, ранее говорилось о том, что на роль политика рассматривали Никиту Кологривого, который в последние годы стал звездой благодаря успешным проектам, в том числе сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Однако пока точно неизвестно, будет ли он задействован в кинокартине о лидере ЛДПР.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни.