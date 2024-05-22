Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. Однако разорвать отношения окончательно у них не получается до сих пор. Супруги продолжают судиться и подавать друг на друга один за другим иски. Не дает покоя бывшая жена "мажора" и Зепюр Брутян, которая периодически ведет себя так, будто подражает Муцениеце.

Вот и в этот раз пользователи соцсетей отметили, что Брутян скопировала образ Агаты. Звезда "Последнего акселя" поделилась снимками с фотосессии. В кадре она позировала в корсетном платье и кружевных колготках. Очень похожий наряд до этого демонстрировала Муцениеце. Она выступала в кабаре-шоу "Абсолютно другая нага" и вышла на сцену в черном корсете.





"Все так натянуто, за уши притянуто… с кого-то скопировано", "Не буду отставать от Муцениеце"," Там, походу, у Муцениеце появилась конкурентка в кабаре", – написали подписчики под фото жены актера.





Впрочем, ситуация, когда Брутян заняла место Муцениеце уже была. Сразу после развода Павел и Агата должны были сниматься вместе во втором сезоне сериала "В клетке". Однако бывшую жену Прилучного заменили на молодую и никому неизвестную на тот момент Зепюр, у которой, к слову, получилось не только стать звездой, но и очаровать Павла.

Ранее стало известно, что спасет Брутян и Прилучного от развода.