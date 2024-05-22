Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос"

Внешность 56-летней Аллы Перфиловой, которую знают под псевдонимом Валерия, не раз становилась объектом сплетен и обсуждений. Уж слишком хорошо для своего предпенсионного возраста выглядит артистка, считают многие. Сама певица уверяет, что имеет молодую внешность благодаря своим генам и качественному регулярному уходу. Однако верят ей не все и считают, что исполнительница хита "Часики" ложилась под нож пластического хирурга.

Уставшая от постоянных обвинений, Валерия решила расставить все точки над "i". Она заявила, что является противницей операций ради красоты. Певица считает, что скальпель – крайний метод, которым должны пользоваться те, у кого действительно есть явные изъяны во внешности.

"Бывают случаи, когда действительно нужна пластика, к примеру, девушку портит очень крупный нос. Вот не понимаю, зачем все себя делают под копирку", – высказалась артистка.

По словам Валерии, многие посещают пластического хирурга как косметолога и не видят в этом ничего плохого. Однако исполнительница отметила, что время искусственной красоты прошло, и сейчас ценится натуральность. Артистка заявила, что полностью принимает себя и свою внешность и считает, что в 56 лет выглядит лучше, чем в 30.

Ранее сообщалось, что Валерия нашла объяснение одиночеству Бузовой.