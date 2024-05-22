Улетевшую из России Рудковскую преследует череда бед

22 мая стало весьма неудачным днем для Яны Рудковской и ее семьи. Они прибыли на Мальдивы, чтобы насладиться отдыхом, но их планы нарушил внезапно начавшийся ураган. Добраться до острова можно было только на лодке или гидросамолете, но из-за неблагоприятных погодных условий и высокого уровня опасности это стало невозможным. Об этом продюсер рассказала в своем телеграм-канале.

Семья Рудковской восемь часов провела в аэропорту, ожидая улучшения погоды. Несмотря на старания сотрудников аэропорта, помочь никто не мог. К тому же, единственная большая лодка, которая могла бы их забрать, оказалась с неисправным двигателем.

Однако это было не самое неприятное событие дня, пояснила Яна. У нее продолжаются проблемы с мессенджером. Недавно Рудковской удалось восстановить доступ к аккаунту после 50 дней блокировки благодаря усилиям одной команды специалистов. Но теперь ей снова угрожают блокировкой, и эти угрозы,по словам жены Евгения Плющенко, исходят от тех же людей, которые ранее помогли восстановить доступ.

Через пять дней после восстановления аккаунта у Яны Рудковской снова был заблокирован. Яна намерена опубликовать подробности этой истории в своих социальных сетях с доказательствами. Она считает, что это новый вид мошенничества – блокировка аккаунтов с последующим вымогательством денег за их восстановление.

Яна Рудковская, которую, очевидно, преследует череда бед, надеется, что правоохранительные органы обратят внимание на новый вид преступлений и примут меры. Она уверена, что не единственная жертва этих мошенников и надеется стать последней пострадавшей в их списке.