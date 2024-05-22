Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы

За последнее время Александр Ревва не раз ввязывался в крупные скандалы. Все из-за своей неоднозначной позиции. Шоумен то спешно вывозит за границу семью, то возвращается, заявляя, что не собирался никуда уезжать. Как бы то ни было, певец продолжает зарабатывать в России. Впрочем, не все этим довольны: некоторые считают, что его следует убрать с экранов.

Однако концерты и передачи на телевидении – не единственный источник доходов Реввы. Известно, что у исполнителя хита "Зацепила" также имеется бизнес. На компании, которая предоставляет услуги в сфере радиовещания, шоумен неплохо зарабатывает, однако фирма погрязла в долгах. Вот и сейчас суд назначил «Войс Медиа Продакшн» сразу пять штрафов по 10 тысяч рублей.

Собирается ли выплачивать Ревва задолженности, неизвестно. Ведь на компании "висят" и другие штрафы, которые не погашены уже с 2022 года. Общий долг составляет более 90 тысяч рублей, из которых оплачена лишь третья часть.

То, что Ревва не может расквитаться с относительно небольшими долгами уже несколько лет, удивительно, ведь эта компания приносит шоумену большой доход. Только за прошлый год бизнес певца заработал более 14 миллионов рублей. При этом больше половины из этой суммы – чистая прибыль учредителей. К слову, Ревва владеет 70% акций этой фирмы.

Ранее Александр Ревва дал россиянам совет. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".