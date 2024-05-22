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Среда 22 мая

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Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала

Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала

Ольга Бузова не скрывает своего субъективного отношения к участникам шоу.

Недавно на федеральном канале ТНТ вышел выпуск шоу "Сокровища императора", который вызвал большой интерес в интернете. Ведущая проекта Ольга Бузова привлекла внимание зрителей, когда выразила симпатию одной из команд – команде розовых. Хотя команда розовых проиграла в испытании, участницы команды Мария Погребняк и Алана Мамаева остались в проекте.

Известно, что Ольга и Мария давно дружат, и это породило подозрения в предвзятости ведущей. Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева недовольна поведением Бузовой и разочаровалась в шоу. Она отметила, что вмешательство Ольги в ход проекта стало слишком очевидным и портит впечатление от реалити-шоу. Вот что сказала шокированная поступком телезвезды Медведева:

"Ой, фу! <...> Это уже не туда свернуло".

Также в проекте, кстати, участвует Давид Манукян, бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Наталия Медведева предложила Ольге создать отдельное шоу, где будут сниматься ее близкие друзья и знакомые. По ее мнению, зрителям было бы интересно наблюдать за ее предпочтениями в такой обстановке.

Ранее Ольга Бузова нелицеприятно высказалась о блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой. 38-летняя поп-дива считает, что было бы уместно присудить ее коллеге награду "Кринж года". Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

22 мая 2024, 17:47
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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