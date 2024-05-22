Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью"

21 мая сын Кристины Орбакайте отмечал день рождения. Свой праздник Никита Пресняков решил провести не в ресторане и не дома, а в парке аттракционов. Покататься на каруселях и горках он позвал свою супругу Алену, а также приятелей. Внук Примадонны решил не мелочиться и выбрал самое экстремальное развлечение.

Именинник показал кадры, на которых кричит от ужаса. На видео, которое он выложил в своем блоге, поочередно мелькают то небо, то земля, и видно, как "пассажиров" аттракциона трясет. Сам Никита после горки заявил, что он страшно доволен тем, как проходит его день рождения.

"Ребят, это всё просто заоблачно... за гранью восприятия!", – пошел в разнос музыкант.





Похожие эмоции Никита планирует испытать и 23 мая. В честь своего дня рождения он организовал концерт, на котором споет самые популярные композиции нулевых в современном исполнении. Пресняков постоянно напоминает подписчикам, что у них есть шанс послушать его песни в Сан-Франциско. Внук Аллы Пугачевой признается, что очень переживает, ведь со времен эмиграции он брал в руки микрофон всего однажды. В марте певец провел концерт, посвященный 8 Марта.

Ранее сообщалось, что Пугачева в мини-юбке спела песню про пошлости в день рождения своего внука.