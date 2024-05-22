У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды

Анна Хилькевич успевает не только заниматься двумя своими дочерьми, но и строить карьеру. Даже сейчас, будучи беременной третьим ребенком, звезда "Универа" каждый день выходит в эфир передачи "Утро. ТНТ". Именно в рамках этого шоу артистка объявила о своем положении и заявила, что мечтает стать многодетной мамой.

Однако сегодняшняя передача пошла не по плану. Анна пригласила в студию Анатолия Цоя, но во время беседы с ним изменилась в лице и схватилась за живот. Пока знаменитость корчилась от боли, ее соведущие продолжили вести передачу. И только певец заметил, что у артистки "начались схватки". Он бросился на помощь и, кажется, был готов даже принять роды у Хилькевич.

Впрочем, сама Анна только рассмеялась и заявила, что пошутила над экс-участником шоу "Сокровища императора". Она отметила, что рожать ей еще рано.

"Я реально испугался! У меня в голове сейчас промелькнуло: что, я стану папой? Я подумал, что прямо сейчас буду принимать роды – в прямом эфире на федеральном канале. А потом возьму ребенка... Это хороший пранк, я поверил", – высказался артист.

Напомним, Анна Хилькевич вышла замуж в 2015 году. В том же году родилась первая дочь Ариана, а спустя еще три года на свет появилась Мария. Пол будущего ребенка актрисы пока неизвестен, однако сама Хилькевич сообщила, что проведет гендер-пати в ближайшие выходные.

Ранее сообщалось, что беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа.