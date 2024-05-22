Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов

В Республике Башкортостан неожиданно умер перспективный певец Ильдар Рахимгулов. Начинающая звезда прославился благодаря тому, что пел на 25 языках мира. Артисту было всего 35 лет. Близкие друзья музыканта рассказали, что у мужчины случился инсульт.

"Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами", – написал коллега певца.

В окружении Ильдара отмечают, что артист был невероятно талантлив, порядочен и воспитан. С таким набором качеств он мог бы стать звездой и пробиться на эстраду. Песни артиста любила вся республика.

Когда и где можно будет проститься с Рахимгуловым, пока неизвестно.

Артист окончил институт искусств в городе Уфе. То, что выделяло его среди всех других студентов, – упорство, отмечают знакомые. Артист исполнял песни в разных стилях на 25 языках мира.

Ранее сообщалось, что солистка группы "Винтаж" едва не скончалась прямо на концерте. Анне Плетневой попало конфетти в дыхательные пути, и она начала задыхаться. К счастью, трагедия миновала: медики скорой помощи смогли достать из горла звезды бумажку, и певица даже закончила концерт.