Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг Стало известно, где похоронят звезду "Тайн следствия" ЛеваковаСтало известно, где похоронят звезду "Тайн следствия" Левакова В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудьВ Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концертеСолистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте

Лента новостей

Среда 22 мая

13:40Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов 12:42У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды 12:10Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос" 10:54Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы 10:17Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью" 09:38Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце 08:39Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок 04:43Май еще удивит: эти знаки зодиака достигнут неимоверных высот в конце весны 01:35Вот что спасет Прилучного и Брутян от развода: нужно постараться 22:27"У меня руки трясутся": вернувшаяся в Монако Боня испытала приступ 21:43Анита Цой назвала своего главного конкурента в шоу-бизнесе 21:08"Выпала честь": кому Пригожин обязан своим успехом после провала 20:33Самойлова напугала народ известием о дочери: Как с этим жить 19:51"Наконец-то": Климова получила роль мечты 19:23Лунный календарь посевной на июль 2024 года 19:12"Переживает настоящий ад": онкобольной Кейт Миддлтон все труднее скрывать боль 18:15Гоген публично отчитал недавно родившую жену: Заставил, можно сказать 16:58Ставшую звездой Аниту Цой отказываются трудоустраивать даже в кафе 16:24"Нужно просто брать и выезжать": Ревва дал совет россиянам 14:37Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте 13:59Пугачева в мини-юбке спела про пошлости в новой песне: "Стыд" 12:52Бузова жестоко унизила Ивлееву на глазах толпы: отомстила за все 11:11Узнавшая о помолвке Харламова Асмус ошарашила решением: пустилась во все тяжкие 10:31Басков открыто рассказал о своей избраннице: "Новое увлечение" 09:59Стало известно, куда перебралась Джанабаева с детьми: живет без Меладзе 09:17Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована 08:50Тает на глазах! Семенович резко похудела из-за неутешительного диагноза 04:32Карл III взбешен: король принял беспрецедентное решение относительно онкобольной Кейт Миддлтон 01:33Полуголая Загитова "отожгла" на яхте: горячие фото спортсменки слили в Сеть 22:54Передвигающая на костылях Васильева плюнула на советы медиков 22:13Призрак Мэтью Перри приходит к его коллеге по сериалу "Друзья" 20:37Плющенко снова оказался на операционном столе: заменили конструкцию 20:16Лунный денежный календарь на июль 2024 года 20:06"Прагматичный расчет": Пугачева отказала в помощи умирающему поэту 19:16Швырнула как собакам: поклонники едва не отвернулись от Кэти Перри 17:39Кудрявцева сделала заявление после новостей о румынском гражданстве 16:43Лев Лещенко высказался о завершении карьеры: Сложно работать 15:53Стало известно состояние госпитализированной Немоляевой: Поместили в реанимацию 14:41Штаны сползли, грудь держит руками: Волочкова оконфузилась на всю страну 14:05Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус" 13:29Стало известно имя певицы, с которой не смогла "расправиться" Пугачева: оказалась не по зубам 11:28Бузова попыталась соблазнить женатого Волю: подняла футболку и показала прелести 10:41Кудрявцева приняла окончательное решение о браке с Макаровым: выбора нет 09:58У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг 09:28Леонид Агутин сделал громкое заявление о разводе с Варум: "Супружеская жизнь закончится" 08:43Посетившая Канны Собчак "расцеловалась" с иноагентами: "Не надейтесь" 04:247 мистических знаков, которые могут предвещать скорые перемены в жизни 00:315 книг, показывающих мужской взгляд на отношения 20:48Модные сумки на лето 2024 года: обзор актуальных трендов, советы по выбору идеального аксессуара 18:5287-летнюю Светлану Немоляеву срочно госпитализировали
1370
800
true

Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов

Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов

Артист пел на 25 языках мира.

В Республике Башкортостан неожиданно умер перспективный певец Ильдар Рахимгулов. Начинающая звезда прославился благодаря тому, что пел на 25 языках мира. Артисту было всего 35 лет. Близкие друзья музыканта рассказали, что у мужчины случился инсульт.

"Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами", – написал коллега певца. 

В окружении Ильдара отмечают, что артист был невероятно талантлив, порядочен и воспитан. С таким набором качеств он мог бы стать звездой и пробиться на эстраду. Песни артиста любила вся республика. 

Когда и где можно будет проститься с Рахимгуловым, пока неизвестно. 

Артист окончил институт искусств в городе Уфе. То, что выделяло его среди всех других студентов, – упорство, отмечают знакомые. Артист исполнял песни в разных стилях на 25 языках мира. 

Ранее сообщалось, что солистка группы "Винтаж" едва не скончалась прямо на концерте. Анне Плетневой попало конфетти в дыхательные пути, и она начала задыхаться. К счастью, трагедия миновала: медики скорой помощи смогли достать из горла звезды бумажку, и певица даже закончила концерт. 

22 мая 2024, 13:40
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
Башинформ✓ Надежный источник

У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды

У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды
Ведущая схватилась за живот и скорчилась от боли.

Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос"

Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос"
Певица сделала заявление о хирургических вмешательствах во внешность.

Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы

Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы
Бизнес шоумена погряз в долгах.

Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью"

Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью"
Никита Пресняков отметил 33-летие.

Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце

Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце
Брутян снова обвинили в подражании.

Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок

Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок
Певица порадовала себя презентом за несколько миллионов рублей.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу