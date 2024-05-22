Вот что спасет Прилучного и Брутян от развода: нужно постараться

Отношения Павла Прилучного и молодой актрисы Зепюр Брутян начались неожиданно и развивались молниеносно. Звезда "Мажора" вручил помолвочное кольцо своей избраннице буквально спустя несколько свиданий, а через год на свет появился их первый совместный сын Микаэль. Прилучный и Брутян заявляют, что они невероятно счастливы вместе. Однако поклонники переживают, что и Зепюр постигнет участь первой супруги Павла – Агаты Муцениеце.

В тех отношениях Прилучный тоже сиял от счастья. Актеры познакомились на съемочной площадке "Закрытой школы". Экранные отношения переросли в настоящие, и они решили пожениться. В этом браке родились дочь и сын звезд. Однако позже счастливая жизнь превратилась в кошмар, и Агата с Павлом развелись.

Зепюр Брутян опасаться нечего, уверена астролог Екатерина Нероева. Она считает, что у актрисы с мужем хорошая совместимость, однако и самим супругам нужно избегать ситуаций, которые могут привести к расставанию.

"Главный урок таких отношений – не замыкаться и не тонуть друг в друге, развиваться по отдельности", – заявила эксперт.

Кроме того, Брутян и Прилучному не стоит строить грандиозных планов на годы вперед, считает астролог. Если жить здесь и сейчас, то шансы на крепкий брак увеличатся.

Впрочем, по словам Нероевой, Агата Муцениеце подходила "мажору" больше, чем нынешняя жена. У них была идеальная совместимость, однако супруги допустили ошибку, которая стоила им счастья: они выбрали карьеру и деньги, а не заботу друг о друге и детях.

Ранее стало известно, что "бойфренд" Муцениеце чуть не изменил ей на вечеринке прямо на глазах у Агаты.