7 правил защиты ребенка от педофила

За последние 5 лет число сексуальных преступлений в отношении детей выросло более чем на 40%. Защитить ребенка от педофилов и исключить малейший шанс полового насилия в его отношении – важнейшая задача родителей. Вот несколько рекомендаций от Валентины Красниковой, матери 17 детей, эксперта по воспитанию, отношениям и женскому тайм-менеджменту, которые могут помочь:

1. Обучение. Научите ребенка правилам личной безопасности:

не говори с незнакомыми взрослыми. Если к тебе приблизился незнакомый человек, пытается с тобой заговорить или предложить что-то (мороженное, посмотреть котят, пойти в гости и т.д.), необходимо сразу же убежать и сообщить об этом родителям, или другому взрослому, которому ты доверяешь;

не пускай никого в квартиру без разрешения родителей. Если кто-то, кого ты не знаешь, стучится в дверь, необходимо не открывать ее и сразу же сообщить об этом родителям;

не заходи с незнакомцами в лифт, подъезд и другие замкнутые пространства. Если кто-то заходит за тобой, например, в лифт, нужно быстро из него выйти, а после выбежать из подъезда;

не садись в машину к тем, кого не знаешь. Если кто-то незнакомый предлагает отвезти или просит помочь найти путь куда-то, необходимо сразу же убежать и сообщить об этом родителям.

2. Обращение за помощью.

Важно научить ребенка просить помощи у других людей в случае опасности. Например, ему нужно знать, что можно позвонить родителям или в полицию, если кто-то пытается приблизиться к нему или сделать что-то неподобающее. Нужно, чтобы он не стеснялся и доверял своей интуиции.

3. Определение границ.

Объясните ребенку, какие типы прикосновений являются неприемлемыми, что никто не должен трогать его в определенных местах тела и как реагировать, если такое происходит. Расскажите ему о праве на личное пространство и что у него есть возможность сказать "нет", когда он не хочет, чтобы к нему прикасались.

4. Общение и доверие.

Установите с ребенком открытые, доверительные отношения, чтобы он мог свободно говорить о своих чувствах и опасениях. Также отметьте, что, если кто-то его просил никому не говорить о чем бы то ни было, он может и должен рассказать об этом вам. Проведите разговор о том, что половое насилие неприемлемо и что ребенок всегда может прийти к вам с проблемой.

5. Контроль за окружением.

Важно отслеживать, с кем ваш ребенок общается и как он проводит время. Внимательно относитесь к людям, с которыми он контактирует, убедитесь, что они достаточно безопасны. Часто именно люди из ближнего круга семьи совершают такие преступления, они имеют доступ к ребенку и пользуются доверием.

6. Наблюдение за онлайн-активностью.

Будьте внимательны к тому, как ребенок использует интернет и социальные сети. Объясните ему о возможных опасностях и установите правила для безопасного использования онлайн-ресурсов.

7. Обучение других членов семьи.

Убедитесь, что все члены семьи, которые контактируют с ребенком, знают о правилах безопасности и готовы прийти на помощь.

Чтобы ребенок понял и усвоил правила, в разговоре руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. Будьте понятны и доступны. Используйте простые слова и язык, понятный ребенку. Объясните, что это делается для его безопасности и что некоторые взрослые могут быть недобросовестными или опасными.

2. Можете использовать при разговоре рисунки или игрушки, например, чтобы наглядно продемонстрировать места, которых не должен касаться посторонний или устроить ролевую игру для закрепления алгоритма действий при встрече с подозрительным взрослым.

3. Ведите разговор спокойно и убедительно, поддерживая зрительный контакт.

Важно подчеркнуть, что все эти правила необходимы для того, чтобы ребенок оставался в безопасности и чувствовал себя уверенно. Родители должны регулярно обсуждать с ним эти вопросы, ведь только так можно обеспечить его защиту и благополучие.

Не забывайте, что эти рекомендации помогают научить ребенка определять и предотвращать потенциальные опасности, но никогда не могут гарантировать 100% защиту. Поэтому очень важно поддерживать открытое общение и обеспечивать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что всегда может прийти к вам за помощью и поддержкой.