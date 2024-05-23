"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит

Певица Азиза, отметившая в прошлом месяце свой 60-й день рождения, удивила поклонников своим необычным образом на одном из недавних светских мероприятий. Обычно артистка придерживается классического стиля, но в этот раз она решила примерить на себя образ, который обычно ассоциируется с молодёжью. Ее волосы теперь украшают сотня косичек и яркая бандана. Азиза рассказала, что сейчас она находится на новом этапе своей жизни, где ощущает себя более мудрой и стремится к естественности и простоте.

В своих высказываниях она отметила, что чувствует себя свободной и молодой, несмотря на возрастные рамки. Певица заявила о минимальном использовании косметики и отказе от косметических процедур. Она хочет подчеркивать свою природную красоту и мудрость, которую символизируют морщины. Азиза также упомянула, что испытывает эволюцию души и стремится поднять свои вибрации, используя различные знания.

Кроме того, она рассказала о своем решении переехать из Москвы и общаться с дикой природой, что стало частью ее нового жизненного пути. Певица также призналась в шаманских способностях. По словам артистки, она имеет дар исцеления, переданный ей предками.

В мире шоу-бизнеса Азиза не находит поддержки ее новым увлечениям. Она ни с кем из коллег по цеху не дружит из-за отсутствия общих интересов и стремлений к духовному развитию. Она считает, что многие из них фокусируются только на выступлениях и не заинтересованы в глубоком самопознании и обретении знаний.