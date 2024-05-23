Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке

В 2021 году телезвезда Ольга Бузова получила приглашение на роль в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТа имени Горького, что вызвало смешанные реакции у публики. Позже театр отложил показы из-за низкого спроса на билеты. Со временем это расценили как провал, поэтому до сих пор к показу постановки с Бузовой не возвращаются.

Александр Лазарев-младший, народный артист России, в недавнем интервью выразил свое мнение по поводу участия поющей телеведущей в театральной постановке. Он считает, что привлечение известной в интернете и музыкальных кругах личности, как Ольга Бузова, в театр можно рассматривать как провокацию. По его словам, это решение могло вызвать неодобрение среди профессиональных актеров, которые долгие годы обучаются и стремятся к получению значимых ролей в театре.

Александр Лазарев-младший подчеркнул, что такой шаг, возможно, был направлен на привлечение дополнительной аудитории в театр, но это могло также оскорбить саму Ольгу Бузову, так как ставит ее в несколько неловкое положение перед публикой. "Она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Как-то нехорошо получилось, мне кажется", – сказал актер.