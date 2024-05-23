Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концертеСолистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудьВ Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"

Лента новостей

Четверг 23 мая

21:55Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной 21:48"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит 21:40Какой будет курс евро в июле 2024 года 21:15Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке 20:23Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях 18:57Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить 17:31Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание 16:43"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе 16:347 правил защиты ребенка от педофила 15:55"Маловато!": певец возмутился размером гонорара за концерт в Мурманске 14:52Волочкова высказалась о Джигурде, который слил в Сеть видео с «голыми» танцами: "Я разобралась" 14:10Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях 12:55"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина* 11:36Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо" 10:37Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой 10:06"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой 09:59Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность" 09:13На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно" 08:33Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку 04:40Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки" 01:25Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму" 22:31Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа? 22:12SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания 21:48Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года 20:41Первый канал планирует начать съемки сериала о Жириновском 20:07Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму 18:53Улетевшую из России Рудковскую преследует череда бед 17:47Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала 16:40Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение 16:32Инстасамку убрали из списка выступающих на концерте в День защиты детей в Кремле 14:44Назло бывшему? Асмус "поймали" вместе с женатым актером 14:32Что делать, если чешутся глаза: причины неприятных симптомов, способы их лечения 13:40Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов 12:42У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды 12:10Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос" 10:54Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы 10:17Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью" 09:38Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце 08:39Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок 04:43Май еще удивит: эти знаки зодиака достигнут неимоверных высот в конце весны 01:35Вот что спасет Прилучного и Брутян от развода: нужно постараться 22:27"У меня руки трясутся": вернувшаяся в Монако Боня испытала приступ 21:43Анита Цой назвала своего главного конкурента в шоу-бизнесе 21:08"Выпала честь": кому Пригожин обязан своим успехом после провала 20:33Самойлова напугала народ известием о дочери: Как с этим жить 19:51"Наконец-то": Климова получила роль мечты 19:23Лунный календарь посевной на июль 2024 года 19:12"Переживает настоящий ад": онкобольной Кейт Миддлтон все труднее скрывать боль 18:15Гоген публично отчитал недавно родившую жену: Заставил, можно сказать 16:58Ставшую звездой Аниту Цой отказываются трудоустраивать даже в кафе
1370
800
true

Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной

Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной

Что ждет каждый знак зодиака в июне 2024 года?

Начало лета 2024 года обещает быть насыщенным и многообещающим для большинства знаков зодиака, рассказала астролог Василиса Володина в своем новом видео на "Ютуб". По ее словам, июнь станет периодом, когда можно будет реализовать свои мечты благодаря благоприятному расположению небесных тел.

Овны в первые дни месяца почувствуют прилив сил и возможностей. Однако ближе к середине июня их ждет некоторое торможение в делах, ощущение внутреннего напряжения и внешнего давления. Чтобы преодолеть эти трудности, овнам стоит действовать не напрямую, а более гибко и косвенно. Вторая половина месяца будет менее напряженной.

Тельцы в июне смогут отличиться усердием, сосредоточенностью и терпеливым трудом, особенно до 21 числа. Это время может принести им хорошие заработки. Середина месяца будет более напряженной, потребуется решать множество задач и переделывать уже сделанное. Но ближе к концу июня тельцы смогут немного расслабиться и уделить больше времени семье и близким.

Близнецы в начале лета будут полны энтузиазма и энергии. Им будет сопутствовать удача, и они смогут рассчитывать на помощь влиятельных людей из своего окружения. Однако во второй декаде месяца близнецы могут столкнуться с повышенной серьезностью и необходимостью доказывать свой профессионализм. Им придется быть более организованными и логичными.

Раки в июне будут стремиться к уединению и внутренней работе над собой. Первая половина месяца может принести им возможности, связанные с недвижимостью или наследством. Но ближе к середине июня раки могут столкнуться с давлением со стороны родственников или партнера по браку. Им стоит научиться делегировать обязанности.

Львы в этот период будут ощущать конфликт между своими грандиозными планами и реальностью. Им будет сложно реализовывать свои амбиции так, как они хотели бы. Возможно, им стоит пересмотреть свои цели и расставить приоритеты, опираясь на индивидуальный гороскоп.

Дев в начале лета ждет карьерный взлет. Им могут предложить желанную должность или интересные задачи. Однако во второй половине месяца девам придется бороться с собственной рассеянностью и чужой безответственностью. Творческие девы в этот период могут черпать вдохновение в природе.

Весы в первые недели июня будут заняты налаживанием рабочих процессов и решением бытовых вопросов. Им придется много работать, но ближе к середине месяца ситуация наладится, и они смогут уделить время себе и отдыху.

Скорпионы в начале лета могут получить возможности, связанные с недвижимостью или наследством. Но ближе к середине июня им придется столкнуться с давлением родственников или супруга. Скорпионам стоит научиться делегировать обязанности и не брать все на себя.

Стрельцы в июне будут активно общаться, заводить новые знакомства и связи. Это время благоприятно для развития деловых отношений. Ближе к концу месяца стрельцы смогут уделить больше внимания личной жизни и романтике.

Водолеи в этот период будут озабочены финансовыми вопросами. Им придется ограничивать свои расходы, особенно в середине месяца. Ближе к концу июня водолеи смогут больше времени посвятить семье и близким.

Рыбы в начале лета могут столкнуться с конфликтом между своими мечтами, эмоциональностью и рациональностью окружающих. Им придется проявлять гибкость и находить компромиссы. Вторая половина месяца обещает быть более спокойной и гармоничной.

Таким образом, июнь 2024 года станет периодом, когда каждый знак зодиака сможет реализовать свои возможности, но при этом придется проявлять гибкость, терпение и умение находить компромиссы. Важно следить за индивидуальными особенностями гороскопа, чтобы максимально эффективно использовать благоприятные тенденции этого месяца.

23 мая 2024, 21:55
Василиса Володина. Фото: YouTube / @Vasilisa_Volodina
Дмитрий Алексеев
YouTube / @Vasilisa_Volodina✓ Надежный источник

"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит

"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит
Жизнь Азизы кардинально изменилась.

Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке

Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке
Зачем Ольга Бузова появилась в театре?

Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях

Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях
Юрист объяснил, что является предметом спора Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить

Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить
Андрей Малахов скорбит.

Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание

Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание
Настя Ивлеева готовит свою публику к переменам?

"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе

"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе
Алла Довлатова поделилась радостными новостями.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу