Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание

Накануне блогерша и телеведущая Настя Ивлеева удивила публику сменой имиджа. Она опубликовала несколько кадров, на которых она запечатлена брюнеткой. 33-летняя знаменитость приняла решение радикально изменить свой публичный образ из-за стремления оставить позади скандал, связанный с "голой вечеринкой", считает продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что изменения коснулись не только внешности знаменитости, но и ее деятельности в информационном пространстве.

Теперь Настя активно интересуется политической тематикой, она даже была в Донбассе. По словам Рудченко, эти шаги направлены на то, чтобы обновить восприятие ее личности у широкой публики. Продюсер считает, что такое "кардинальное переобувание" артиста является попыткой отвлечь внимание от ее прошлого образа, связанного с организацией скандальной вечеринки.

Настя Ивлеева якобы надеется, что у людей не останется прежних ассоциаций с ее именем, и они увидят в ней новую личность, отличную от той, которая была известна ранее, полагает Павел Рудченко.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о своих впечатлениях после поездки в Донбасс. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".