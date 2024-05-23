Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо"

32-летний исполнитель хита "Я русский" сейчас один из самых востребованных исполнителей России. Его песни знает вся страна, а клипы за считанные часы набирают миллионы просмотров.

Восхищаются творчеством SHAMAN не только поклонники, но и коллеги. Многие считают, что у артиста большое будущее на российской эстраде. Впрочем, как это обычно бывает, есть и противоположное мнение относительно Ярослава Дронова. Например, музыкальный продюсер и лидер группы "Земляне" Владимир Киселев не видит в работе патриота ничего выдающегося.

Так, недавно барабанщик обвинил SHAMAN в неискренности. По словам Киселева, Дронов сначала подошел сфотографироваться, а после сделал вид, что не знаком с ним. Это произошло осенью 2023 года на концерте Виктора Дробыша, уточнил шоумен.

"Он (SHAMAN. – прим.ред. "Клео.ру") упросился сфотографироваться. <...> Через некоторый период времени я вижу эти фотографии кастрированными и господина этого SHAMAN [который говорит], что он не знает Киселева", – высказался продюсер.

Киселев уточнил, что запомнил SHAMAN из-за его внешнего вида. Белокурый парень выглядел странно с короткими свисающими дредами, рассказал Владимир. Тогда он спросил у Дробыша: "Что это за существо?", и узнал, что Дронов – новый протеже продюсера.







Ранее Дронов признался, что не носит нижнее белье. Артист заявил, что не видит смысла носить трусы.