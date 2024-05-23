"Маловато!": певец возмутился размером гонорара за концерт в Мурманске

Концерт народного артиста России Григория Лепса, который пройдет в честь 86-летия Мурманской области, запланирован на 26 мая в Мурманске. Мероприятие состоится на центральной площади Пять Углов в Мурманске и начнется в 19:00. Организацией выступления занимается Дворец культуры имени С. Кирова.

Позже в Сети появилась информация о том, что выступление Григория Лепса обошлось организаторам в 13,3 миллиона рублей. Эта информация якобы была опубликована на портале государственных закупок еще в феврале, сообщают местные издания.

На недавнем светском мероприятии в Москве Григорий Лепс прокомментировал сообщения о высокой стоимости его концерта. Артист пояснил, что указанная сумма не является его личным гонораром. Исполнитель с юмором отметил, что такая сумма за одно выступление кажется ему недостаточной и даже пошутил, что в таком случае он предпочел бы не выступать.

"За один концерт… что-то маловато, вообще не поеду тогда!" – в шутку возмутился 61-летний певец.

Григорий Лепс дал понять, что в целом ситуация с финансированием вызвала у него недоумение.