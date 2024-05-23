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Четверг 23 мая

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Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму"

Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала:

До сих пор неизвестно, кто отец девочки.

41-летняя Светлана Лобода хоть и не в браке, но воспитывает двоих дочерей. Первую девочку Евангелину она родила от своего первого избранника, хореографа Андрея Царя. А вот об отце второй малышки, которую зовут Тильда, до сих пор неизвестно.

Некоторое время назад поговаривали, что ребенок появился на свет в отношениях с фронтменом метал-групп Rammstein Тиллем Линдеманом. Девочку даже назвали в честь музыканта, уверяли поклонники. Однако роман экс-солистки "ВИА Гры"с немецким исполнителем так и не подтвердился. Тогда появились слухи, что Лобода родила от некоего женатого бизнесмена. Интересно и то, что Светлана долгое время скрывала лицо Тильды. 

Только недавно исполнительницы хита "К черту любовь" стала показывать младшую дочь в социальных сетях. На днях певица выложила фото малышки и поздравила ее с 6-летием. На кадрах видно, что у Тильды длинные русые волосы и милая внешность.

"С Днем Рождения, моя любовь. Будь счастлива", – написала Лобода под фото. 

Светлана Лобода с дочерью Тильдой. Фото: соцсети/@lobodaofficial

К поздравлениям присоединились и поклонники артистки. Они отметили, что девочка очень красивая, но не похожа на маму. 

"Куколка, совсем непохожая на маму", "Хоть лицо маленько стала показывать, тайна. А девочка симпатичная", – написали комментаторы. 

Ранее сообщалось, что в свет попали фото скрытного Янковского с любимой женщиной. 

23 мая 2024, 01:25
Светлана Лобода. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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