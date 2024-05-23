Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить

Ушел из жизни выдающийся художник Валерий Чтак, оставив после себя неизгладимый след в мире искусства. Его творчество, проникнутое глубоким смыслом и оригинальностью, будет вдохновлять будущие поколения, считает телеведущий Андрей Малахов. Он почтил память художника, разместив публикацию в своем телеграм-канале.

По словам Малахова, работы Чтака отличались уникальным стилем и концептуальной насыщенностью, был не только мастером своего дела, но и человеком, способным видеть красоту в обыденном. Он активно участвовал в жизни общественных и культурных проектов, в том числе стал одним из резидентов культурного центра "Сияние", который был основан телеведущим в Апатитах в 2020 году.

Андрей Малахов рассказал об участии художника в возрождении Детской Библиотеки имени Гладиной в Апатитах. Мол, он лично приехал на Север, чтобы создать уникальный арт-объект в читальном зале библиотеки. На стенах он изобразил 51 птицу, символизирующую Мурманскую область, и слово "литература" на 15 языках мира. Эта работа направлена на привлечение внимания детей к чтению и образованию, рассказал телеведущий.

Творчество Валерия Чтака также нашло отражение в личном пространстве некоторых его поклонников, включая стены квартиры Андрея Малахова. Поэтому для журналиста художник был по-особенному дорогим человеком. "Не могу поверить <...> Не укладывается в голове. Царствия небесного", – написал ведущий шоу "МАЛАХОВ".