На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно"

Уже несколько месяцев Агата Муцениеце и Иван Чуйков интригуют относительно своих отношений. Они выкладывают совместные откровенные снимки, вместе посещают светские мероприятия. Агата даже познакомила избранника с детьми от первого брака. Впрочем, никаких комментариев относительно происходящего между ними не было. Однако то, что произошло на премии RU.TV, которая состоялась 22 мая, многие посчитали официальным заявлением.

Звезда "Закрытой школы" и шоумен были ведущими мероприятия. На протяжении всего вечера они буквально не сводили друг с друга глаз. А в завершение поцеловались прямо на сцене при огромном количестве зрителей.

Впрочем, открытая демонстрация чувств у поклонников вызвала еще больше вопросов. Если одни порадовались за пару и поспешили поздравить их, то другие заявили, что и этот поцелуй постановочный, чтобы привлечь к себе внимание.

"Ну не верю, да, друзья хорошие и коллеги, но не вяжется любовь. Очень все наигранно", "Читаю и глазам своим не верю. Люди, вы в своём уме? Ну это же чистый развод! Обычная пиар-компания для поднятия своего рейтинга. Через время всей страной оплакивать будете их расставание. Все чётко по плану", – высказались те, кто не поверил в чувства звездной пары.





Даже после публичного поцелуя Агата и Иван не спешат официально подтверждать свой роман. Чуйков отметил, что давно знаком с Агатой и им очень весело вместе.

"У нас почти сразу случилось вот это вот, щелкнуло", – рассказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что бойфренд Муцениеце чуть не изменил ей на вечеринке. Все произошло прямо на глазах у Агаты.