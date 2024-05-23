"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой

С начала года Алла Пугачева выпустила концертный альбом и четыре песни. Хотя это, конечно, не "Паромщик", не "Айсберг" и не "Старинные часы", в которых были высочайшего уровня поэзия и музыка.

Лирико-драматическую композицию "Ложный стыд" написал композитор Андрей Мисин на стихи Михаила Гуцериева. Хотя текст, звучащий из уст 75-летней артистки, кому-то может показаться странным: "Привыкаю к понуканьям, маюсь тертым поводком… На запястье пять отметин, на душе сезон дождей".

За кулисами Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV поющий стилист Сергей Зверев поделился с женским журналом "Клео.ру" соображениями, касаемых новой песни Аллы Пугачевой. Судя по всему, поющий стилист доволен вышедшим треком.

"Получился интересный хит в стиле Аллы, с модной, ни на что не похожей, аранжировкой, – считает Зверев. – Это было очень неожиданно от Пугачевой. Но все уместно, все ко времени и все – вне времени".





Напомним, сейчас Примадонна российской эстрады проживает в Израиле. Но каждое прослушивание песни тут ей приносит от 5 до 30 копеек в зависимости от цифровой платформы.