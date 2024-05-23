Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях

На днях Никита Пресняков отметил свой 33-й день рождения. Провести праздник сын Кристины Орбакайте решил нетривиально, развлекаясь в парке аттракционов. Туда он пригласил свою жену Алену и друзей, с которыми проводит все вечеринки. Однако катание на горках в какой-то момент пошло не по плану, и артист почувствовал себя плохо.

В своем блоге Никита поделился кадрами с самого экстремального аттракциона. Конструкция очень старая, 1990 года, а потому очень сильно трясет, пожаловался внук Аллы Пугачевой. Пресняков рассказал, что в какой-то момент едва не лишился чувств.

"В глазах потемнело, чуть сознание не потерял... Никогда такого не было", – заявил звездный наследник.

Он отметил, что только справил 33-летие, а уже провалил проверку на перегруз. Судя по внешнему виду жены Никиты, та тоже мечтала поскорее покинуть гремящую конструкцию и вернуться на землю.

Впрочем, вскоре сына Орбакайте ждут новые эмоции, но уже на сцене. Артист недавно вернулся к концертам. Первый он провел еще в марте и приурочил его к женскому празднику. А вот второе выступление Никита решил посвятить своему дню рождения. Артист собирается спеть хиты из нулевых в новой обработке и уверяет, что россияне, живущие в Америке, оценят его творчество. Однако, судя по всему, зрители не сильно рвутся услышать пение внука Пугачевой. Концерт состоится уже сегодня, а билеты все еще не распроданы.

Ранее сообщалось, что Пресняков пошел в разнос в публичном месте.