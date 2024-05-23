Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки"

Звезда сериала "Бригада" Дарья Повереннова тщательно следит за своим здоровьем и вот уже почти 10 лет ежедневно выходит на пробежку. Призывает заняться своим телом она и подписчиков в соцсетях. А чтобы мотивации было больше, показывает свой результат.

Правда, в этот раз реакция поклонников была неоднозначной. Артистка снялась с минимальным количеством одежды, прикрыв лишь интимные места. Так она хотела показать, что все ее тело, несмотря на возраст, в идеальном состоянии. Впрочем, фанатов возмутило то, что Повереннова выложила на всеобщее обозрение столь "горячие" кадры.

"Вот разочаровываюсь и разочаровываюсь...", "Вы не понимаете, что это не эротично.., а комично смотрится. У вас не те ножки, которые надо показывать, надо прятать. Те, которые говорят, что красиво – льстят", – высказались фолловеры актрисы.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал знаменитость. Многие отметили, что Дарья в отличной форме и с ногами у нее все в порядке.

"У Вас шикарные ноги! А злые тетки в комментах "разочаровываюсь","зачем" идите в лес... прогуляйтесь", "Прикольно так читать учения, что надо делать или не делать человеку на собственной странице. Хочет человек – показывает у себя на странице хоть з**ницу! Хорошая форма, прекрасные ноги и на собственной страничке, чего не так-то?" – заступились за актрису комментаторы.





Сама Повереннова, к слову, не обращает внимания на выпады в свою сторону. Она уверена, что ее фигуре и упорству просто завидуют, а потому и пытаются хейтить.

До этого пикантными снимками поделилась фигуристка Алина Загитова. Девушка отмечала свой день рождения и полуголая "отожгла" на яхте.