Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки"

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Четверг 23 мая

04:40Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки" 01:25Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму" 22:31Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа? 22:12SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания 21:48Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года 20:41Первый канал планирует начать съемки сериала о Жириновском 20:07Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму 18:53Улетевшую из России Рудковскую преследует череда бед 17:47Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала 16:40Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение 16:32Инстасамку убрали из списка выступающих на концерте в День защиты детей в Кремле 14:44Назло бывшему? Асмус "поймали" вместе с женатым актером 14:32Что делать, если чешутся глаза: причины неприятных симптомов, способы их лечения 13:40Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов 12:42У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды 12:10Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос" 10:54Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы 10:17Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью" 09:38Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце 08:39Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок 04:43Май еще удивит: эти знаки зодиака достигнут неимоверных высот в конце весны 01:35Вот что спасет Прилучного и Брутян от развода: нужно постараться 22:27"У меня руки трясутся": вернувшаяся в Монако Боня испытала приступ 21:43Анита Цой назвала своего главного конкурента в шоу-бизнесе 21:08"Выпала честь": кому Пригожин обязан своим успехом после провала 20:33Самойлова напугала народ известием о дочери: Как с этим жить 19:51"Наконец-то": Климова получила роль мечты 19:23Лунный календарь посевной на июль 2024 года 19:12"Переживает настоящий ад": онкобольной Кейт Миддлтон все труднее скрывать боль 18:15Гоген публично отчитал недавно родившую жену: Заставил, можно сказать 16:58Ставшую звездой Аниту Цой отказываются трудоустраивать даже в кафе 16:24"Нужно просто брать и выезжать": Ревва дал совет россиянам 14:37Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте 13:59Пугачева в мини-юбке спела про пошлости в новой песне: "Стыд" 12:52Бузова жестоко унизила Ивлееву на глазах толпы: отомстила за все 11:11Узнавшая о помолвке Харламова Асмус ошарашила решением: пустилась во все тяжкие 10:31Басков открыто рассказал о своей избраннице: "Новое увлечение" 09:59Стало известно, куда перебралась Джанабаева с детьми: живет без Меладзе 09:17Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована 08:50Тает на глазах! Семенович резко похудела из-за неутешительного диагноза 04:32Карл III взбешен: король принял беспрецедентное решение относительно онкобольной Кейт Миддлтон 01:33Полуголая Загитова "отожгла" на яхте: горячие фото спортсменки слили в Сеть 22:54Передвигающая на костылях Васильева плюнула на советы медиков 22:13Призрак Мэтью Перри приходит к его коллеге по сериалу "Друзья" 20:37Плющенко снова оказался на операционном столе: заменили конструкцию 20:16Лунный денежный календарь на июль 2024 года 20:06"Прагматичный расчет": Пугачева отказала в помощи умирающему поэту 19:16Швырнула как собакам: поклонники едва не отвернулись от Кэти Перри 17:39Кудрявцева сделала заявление после новостей о румынском гражданстве 16:43Лев Лещенко высказался о завершении карьеры: Сложно работать
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Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки"

Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за

Артистка показала, как выглядит ее тело.

Звезда сериала "Бригада" Дарья Повереннова тщательно следит за своим здоровьем и вот уже почти 10 лет ежедневно выходит на пробежку. Призывает заняться своим телом она и подписчиков в соцсетях. А чтобы мотивации было больше, показывает свой результат. 

Правда, в этот раз реакция поклонников была неоднозначной. Артистка снялась с минимальным количеством одежды, прикрыв лишь интимные места. Так она хотела показать, что все ее тело, несмотря на возраст, в идеальном состоянии. Впрочем, фанатов возмутило то, что Повереннова выложила на всеобщее обозрение столь "горячие" кадры. 

"Вот разочаровываюсь и разочаровываюсь...", "Вы не понимаете, что это не эротично.., а комично смотрится. У вас не те ножки, которые надо показывать, надо прятать. Те, которые говорят, что красиво – льстят", – высказались фолловеры актрисы. 

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал знаменитость. Многие отметили, что Дарья в отличной форме и с ногами у нее все в порядке.

"У Вас шикарные ноги! А злые тетки в комментах "разочаровываюсь","зачем" идите в лес... прогуляйтесь", "Прикольно так читать учения, что надо делать или не делать человеку на собственной странице. Хочет человек – показывает у себя на странице хоть з**ницу! Хорошая форма, прекрасные ноги и на собственной страничке, чего не так-то?" – заступились за актрису комментаторы. 

Дарья Повереннова. Фото: соцсети/@dpoverennova

Сама Повереннова, к слову, не обращает внимания на выпады в свою сторону. Она уверена, что ее фигуре и упорству просто завидуют, а потому и пытаются хейтить. 

До этого пикантными снимками поделилась фигуристка Алина Загитова. Девушка отмечала свой день рождения и полуголая "отожгла" на яхте. 

23 мая 2024, 04:40
Дарья Повереннова. Фото: соцсети/@dpoverennova
Елизавета Федорова

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