Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концертеСолистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудьВ Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"

Лента новостей

Четверг 23 мая

12:55"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина* 11:36Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо" 10:37Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой 10:06"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой 09:59Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность" 09:13На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно" 08:33Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку 04:40Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки" 01:25Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму" 22:31Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа? 22:12SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания 21:48Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года 20:41Первый канал планирует начать съемки сериала о Жириновском 20:07Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму 18:53Улетевшую из России Рудковскую преследует череда бед 17:47Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала 16:40Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение 16:32Инстасамку убрали из списка выступающих на концерте в День защиты детей в Кремле 14:44Назло бывшему? Асмус "поймали" вместе с женатым актером 14:32Что делать, если чешутся глаза: причины неприятных симптомов, способы их лечения 13:40Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов 12:42У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды 12:10Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос" 10:54Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы 10:17Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью" 09:38Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце 08:39Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок 04:43Май еще удивит: эти знаки зодиака достигнут неимоверных высот в конце весны 01:35Вот что спасет Прилучного и Брутян от развода: нужно постараться 22:27"У меня руки трясутся": вернувшаяся в Монако Боня испытала приступ 21:43Анита Цой назвала своего главного конкурента в шоу-бизнесе 21:08"Выпала честь": кому Пригожин обязан своим успехом после провала 20:33Самойлова напугала народ известием о дочери: Как с этим жить 19:51"Наконец-то": Климова получила роль мечты 19:23Лунный календарь посевной на июль 2024 года 19:12"Переживает настоящий ад": онкобольной Кейт Миддлтон все труднее скрывать боль 18:15Гоген публично отчитал недавно родившую жену: Заставил, можно сказать 16:58Ставшую звездой Аниту Цой отказываются трудоустраивать даже в кафе 16:24"Нужно просто брать и выезжать": Ревва дал совет россиянам 14:37Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте 13:59Пугачева в мини-юбке спела про пошлости в новой песне: "Стыд" 12:52Бузова жестоко унизила Ивлееву на глазах толпы: отомстила за все 11:11Узнавшая о помолвке Харламова Асмус ошарашила решением: пустилась во все тяжкие 10:31Басков открыто рассказал о своей избраннице: "Новое увлечение" 09:59Стало известно, куда перебралась Джанабаева с детьми: живет без Меладзе 09:17Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована 08:50Тает на глазах! Семенович резко похудела из-за неутешительного диагноза 04:32Карл III взбешен: король принял беспрецедентное решение относительно онкобольной Кейт Миддлтон 01:33Полуголая Загитова "отожгла" на яхте: горячие фото спортсменки слили в Сеть 22:54Передвигающая на костылях Васильева плюнула на советы медиков
1370
800
true

"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина*

Сообщается, что артисты испытывают финансовые сложности.

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию больше двух лет назад. Сначала они обосновались в Израиле, сейчас ходят слухи, что звездное семейство с детьми "перекочевало" на Кипр. По данным СМИ, они живут в шикарных апартаментах в элитном комплексе, которые купили еще до своего побега. Позволить себе роскошную недвижимость сейчас певица и комик, вероятно, не могут, вот и пользуются остатками былой роскоши, считают многие. 

Слухи о финансовых проблемах Пугачевой стали появляться спустя некоторое время после отъезда. Подтверждает их и сам Максим Галкин*, который постоянно шутит на выступлениях о том, что скоро придется снизить запросы и жить по деньгам. 

"Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу" А она: "Голожопинг?" – шутил юморист на своем концерте в Швейцарии. 

В шутках о финансовых проблемах семейства есть доля правды, уверен народный артист России Юрий Назаров. Он считает, что Галкин* просто постоянно говорит о наболевшем. Он заявил, что Примадонна и ее супруг "пожинают плоды своего морального уродства". 

По словам Назарова, россияне буквально поклонялись Пугачевой и копили средства, чтобы попасть на выступление к артистке. За границей же они никому не нужны, вот и приходится снижать запросы. 

"Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль нещедрые", – высказался актер. 

Звезда фильма "Апостол" посоветовал покинувшему Россию семейству начать ездить на метро, подчеркнув, что они от этого "не развалятся". 

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой пошел в разнос в публичном месте. 

* Признан иноагентом на территории РФ

23 мая 2024, 12:55
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо"

Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо"
Фронтмен группы "Земляне" назвал Дронова неискренним.

Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой

Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой
87-летнюю актрису увезли на "скорой" несколько дней назад и диагностировали COVID-19.

"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой

"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой
Что думает о композиции Примадонны поющий стилист.

Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность"

Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность"
Балерина разоткровенничалась в интервью.

На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно"

На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно"
Актриса и телеведущий поддались чувствам на публике.

Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку

Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку
Родные певицы сообщили трагичную новость.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу