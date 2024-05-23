"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию больше двух лет назад. Сначала они обосновались в Израиле, сейчас ходят слухи, что звездное семейство с детьми "перекочевало" на Кипр. По данным СМИ, они живут в шикарных апартаментах в элитном комплексе, которые купили еще до своего побега. Позволить себе роскошную недвижимость сейчас певица и комик, вероятно, не могут, вот и пользуются остатками былой роскоши, считают многие.

Слухи о финансовых проблемах Пугачевой стали появляться спустя некоторое время после отъезда. Подтверждает их и сам Максим Галкин*, который постоянно шутит на выступлениях о том, что скоро придется снизить запросы и жить по деньгам.

"Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу" А она: "Голожопинг?" – шутил юморист на своем концерте в Швейцарии.

В шутках о финансовых проблемах семейства есть доля правды, уверен народный артист России Юрий Назаров. Он считает, что Галкин* просто постоянно говорит о наболевшем. Он заявил, что Примадонна и ее супруг "пожинают плоды своего морального уродства".

По словам Назарова, россияне буквально поклонялись Пугачевой и копили средства, чтобы попасть на выступление к артистке. За границей же они никому не нужны, вот и приходится снижать запросы.

"Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль нещедрые", – высказался актер.

Звезда фильма "Апостол" посоветовал покинувшему Россию семейству начать ездить на метро, подчеркнув, что они от этого "не развалятся".

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой пошел в разнос в публичном месте.

* Признан иноагентом на территории РФ