Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку

Несколько недель назад Наталья Фриске в своих социальных сетях рассказывала о тяжелобольной сестре Татьяне Гончаренко, которая страдает от рака. Родственница певицы Жанны Фриске сообщила, что спустя нескольких лет борьбы с онкологией девушке не стало лучше, а наоборот, ситуация усугубилась: метастазы распространились по телу и костям, а также затронуты внутренние органы, делилась Наталья.

По словам сестры певицы, лечение родственницы они доверили зарубежным врачам. Татьяна наблюдалась и в Турции, и в Израиле, однако медикам не удалось спасти россиянку. Как говорила сама Фриске, докторов интересовали в первую очередь деньги, а не заботы о тяжелобольной пациентке.

Вчера стало известно об уходе родственницы Фриске. Женщина только отметила 39-летие.

"Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить", – написала сестра артистки.





После того как близкие узнали о тяжелом заболевании родственницы, они организовали сбор средств. Неравнодушные люди помогли семье накопить необходимую сумму, и Фриске немедля приступили к лечению. В январе прошлого года Наталья рассказывала, что сестра идет на поправку, и 90 процентов метастаз отступили. Татьяна даже смогла вернуться на свою работу. Однако позже случился рецидив.

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