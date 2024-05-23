Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой

Наряду с диагностированным ранее коронавирусом у Светланы Немоляевой ухудшилось состояние здоровья. Медики сообщают, что у деятельницы кино появились проблемы с сердцем. Как передает источник, у 87-летней звезды кино и театра случился приступ фибрилляции предсердий. Известно, что из-за недостатка кислорода в организме сердце знаменитости начало часто и неровно биться. Доктора пытаются нормализовать состояние знаменитости, однако оно оценивается как тяжелое.

"87-летняя актриса всё ещё в тяжёлом состоянии, тесты на ковид положительные", – указывает источник.

Светлану Владимировну госпитализировали 19 мая, прямо перед спектаклем. Артистка планировала выступить в театре, но неожиданно почувствовала себя плохо: нехватка сил, першение в горле, апатия, а также повышенное давление и температура тела. Немоляева не смогла выйти на сцену, и ей вызвали скорую помощь. Тесты показали, что знаменитость "подхватила" коронавирус, причем в тяжелой форме.

Впрочем, после новости о госпитализации на связь вышла и сама звезда "Служебного романа". Она заявила, что чувствует себя хорошо и лишь немного ощущает симптомы недуга.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.