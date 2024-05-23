Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность"

Как говорит сама Анастасия Волочкова, на Мальдивы она ездит как на дачу. Вот и в этот раз, отправляясь на острова, балерина заинтриговала своих поклонников, сообщив, что отправляется в путешествие с мужчиной, и даже прихватила с собой свадебное платье. Танцовщица уверяла: когда все узнают, кто составил ей компанию, разом ахнут. Впрочем, своего избранника она так и не показала. А по возвращении в Москву заговорила о курортных романах.

На прошедшей накануне музыкальной премии RU.TV Волочкова заявила, что интрижки на отдыхе ее не волнуют. Все, что интересует звезду балета, – долгосрочные отношения с надежным мужчиной.

"Я к курортным романам никак не отношусь. Меня интересуют такие романтические отношения, которые влекут за собой длительный период. Если бы у меня была потребность в коротких романах, я бы это сделала", – заверила артистка.

Также Анастасия отметила, что "курортного" избранника можно было бы "привезти домой", но необходимости в этом она не видит.





К слову, рассказала Волочкова и о том, почему всегда ездит на отдых без дочери. По словам "королевы шпагата", 18-летняя Ариадна не любит Мальдивы и предпочитает другой вид отдыха.

Ранее сообщалось, что Волочкова снялась обнаженной на пляже. На кадрах видно, что ее штаны сползли, а грудь она держит руками.