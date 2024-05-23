Волочкова высказалась о Джигурде, который слил в Сеть видео с «голыми» танцами: "Я разобралась"

Давняя дружба Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды прервалась из-за громкого скандала. Этой зимой певец выложил в своем блоге видео, на котором они с балериной танцуют весьма откровенные танцы. На кадрах видно, что в какой-то момент шоумен сорвал с подруги штаны и ткнулся в область паха.

Узнав о поступке приятеля, Волочкова вышла из себя. Она написала большой пост в соцсетях, в котором называет Джигурду "предателем" и другими, не самыми приличными словами. Она отметила, что это старое видео, которое предназначалось для личного использования, и в интернете его быть не должно. Также Настя напомнила, что она свободный человек и в своем доме может делать все, что она хочет.

С момента инцидента прошло несколько месяцев. С тех пор Джигурда и Волочкова не появлялись вместе на публичных мероприятиях, и казалось, что их дружеским отношениям пришел конец. Теперь же выяснилось, что между балериной и артистом не было ссоры. Об этом рассказала сама танцовщица.

"Произошла нелепая история со сливом в интернет нашего домашнего видео. Меня это сильно огорчило, но, когда я разобралась с ситуацией, когда я узнала, что это сделал не Никита, он это подтвердил, мы сохранили отношения", – внесла ясность в ситуацию артистка.

До этого сам Никита Джигурда рассказывал, что ролик в интернет слил не он, а его экс-водитель, который и снимал на телефон все происходящее в доме Волочковой.

Ранее вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах.