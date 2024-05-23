Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях

В четверг, 23 мая, стало известно, что актер Павел Прилучный обратился в суд с иском к своей экс-супруге, актрисе Агате Муцениеце. Документы, зарегистрированные в базе суда, указывают, что дело касается реализации прав несовершеннолетних детей. Точные детали претензий Павла к Агате пока остаются не раскрытыми.

Юрист Сергей Жорин прокомментировал, что подобные дела часто содержат в себе элементы конфиденциальности, связанные с личной жизнью участников. Из-за этого детали иска обычно не публикуются на официальных ресурсах. По его словам, возможные причины подачи иска могут включать вопросы изменения места жительства детей или регулирования графика взаимодействия с ними.

В частности, если иск касается установления порядка встреч с детьми, то спор может быть связан с тем, как часто и в каких условиях отец может видеться с детьми, включая возможность проведения времени с детьми без присутствия матери, возможность увозить детей в отпуск или организовывать ночевки. Однако точные обстоятельства этого случая пока остаются неизвестными.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года после восьми лет брака, несмотря на наличие двух детей.