Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях

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Четверг 23 мая

20:23Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях 18:57Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить 17:31Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание 16:43"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе 16:347 правил защиты ребенка от педофила 15:55"Маловато!": певец возмутился размером гонорара за концерт в Мурманске 14:52Волочкова высказалась о Джигурде, который слил в Сеть видео с «голыми» танцами: "Я разобралась" 14:10Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях 12:55"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина* 11:36Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо" 10:37Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой 10:06"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой 09:59Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность" 09:13На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно" 08:33Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку 04:40Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки" 01:25Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму" 22:31Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа? 22:12SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания 21:48Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года 20:41Первый канал планирует начать съемки сериала о Жириновском 20:07Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму 18:53Улетевшую из России Рудковскую преследует череда бед 17:47Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала 16:40Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение 16:32Инстасамку убрали из списка выступающих на концерте в День защиты детей в Кремле 14:44Назло бывшему? Асмус "поймали" вместе с женатым актером 14:32Что делать, если чешутся глаза: причины неприятных симптомов, способы их лечения 13:40Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов 12:42У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды 12:10Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос" 10:54Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы 10:17Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью" 09:38Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце 08:39Муж тонет в долгах, а она разбрасывается деньгами: Буланова сделала себе щедрый подарок 04:43Май еще удивит: эти знаки зодиака достигнут неимоверных высот в конце весны 01:35Вот что спасет Прилучного и Брутян от развода: нужно постараться 22:27"У меня руки трясутся": вернувшаяся в Монако Боня испытала приступ 21:43Анита Цой назвала своего главного конкурента в шоу-бизнесе 21:08"Выпала честь": кому Пригожин обязан своим успехом после провала 20:33Самойлова напугала народ известием о дочери: Как с этим жить 19:51"Наконец-то": Климова получила роль мечты 19:23Лунный календарь посевной на июль 2024 года 19:12"Переживает настоящий ад": онкобольной Кейт Миддлтон все труднее скрывать боль 18:15Гоген публично отчитал недавно родившую жену: Заставил, можно сказать 16:58Ставшую звездой Аниту Цой отказываются трудоустраивать даже в кафе 16:24"Нужно просто брать и выезжать": Ревва дал совет россиянам 14:37Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте 13:59Пугачева в мини-юбке спела про пошлости в новой песне: "Стыд" 12:52Бузова жестоко унизила Ивлееву на глазах толпы: отомстила за все
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Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях

Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях

Юрист объяснил, что является предметом спора Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

В четверг, 23 мая, стало известно, что актер Павел Прилучный обратился в суд с иском к своей экс-супруге, актрисе Агате Муцениеце. Документы, зарегистрированные в базе суда, указывают, что дело касается реализации прав несовершеннолетних детей. Точные детали претензий Павла к Агате пока остаются не раскрытыми.

Юрист Сергей Жорин прокомментировал, что подобные дела часто содержат в себе элементы конфиденциальности, связанные с личной жизнью участников. Из-за этого детали иска обычно не публикуются на официальных ресурсах. По его словам, возможные причины подачи иска могут включать вопросы изменения места жительства детей или регулирования графика взаимодействия с ними.

В частности, если иск касается установления порядка встреч с детьми, то спор может быть связан с тем, как часто и в каких условиях отец может видеться с детьми, включая возможность проведения времени с детьми без присутствия матери, возможность увозить детей в отпуск или организовывать ночевки. Однако точные обстоятельства этого случая пока остаются неизвестными.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года после восьми лет брака, несмотря на наличие двух детей. 

23 мая 2024, 20:23
Павел Прилучный. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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