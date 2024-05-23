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Четверг 23 мая

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"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе

Алла Довлатова поделилась радостными новостями.

На премии RU.TV, которая состоялась накануне в Москве, 49-летняя Алла Довлатова, известная телеведущая и радиоведущая, появилась в компании своей семилетней дочери Марии. Журналисты не упустили возможности задать ей вопросы о детях.

Алла рассказала, что сейчас она готовится к тому, чтобы ее младшая дочь пошла в первый класс. Она призналась, что не очень хорошо разбирается в предметах, которые изучают первоклассники, особенно в тех, что находятся за пределами литературы и русского языка. Однако она с юмором отметила, что в этих вопросах ей всегда помогает ее муж.

Однако больше всего внимания сейчас требует подготовка к предстоящему значимому событию в семье – свадьбе старшей дочери Дарьи. Ее избранник недавно сделал предложение, и хотя точная дата торжества еще не определена, планирование уже идет полным ходом. Алла, которая в том числе морально готовится к свадьбе дочери, поделилась, что это серьезный шаг для всей семьи и даже не исключает возможности скоро стать бабушкой.

"Жених есть! <...> Осталось назначить дату свадьбы", – сказала телезвезда.

Алла Довлатова – мать четверых детей: помимо Марии, у нее есть взрослая дочь Дарья и сын Павел, которые родились от первого брака телеведущей с бизнесменом Дмитрием Лютым. Сейчас знаменитость замужем за Алексеем Бородой, подполковником полиции, и вместе они воспитывают еще одну дочь – 16-летнюю Александру. 

23 мая 2024, 16:43
Алла Довлатова. Фото: YouTube / @RUTVofficialchannel
Дмитрий Алексеев
thevoicemag.ru✓ Надежный источник

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