"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе

На премии RU.TV, которая состоялась накануне в Москве, 49-летняя Алла Довлатова, известная телеведущая и радиоведущая, появилась в компании своей семилетней дочери Марии. Журналисты не упустили возможности задать ей вопросы о детях.

Алла рассказала, что сейчас она готовится к тому, чтобы ее младшая дочь пошла в первый класс. Она призналась, что не очень хорошо разбирается в предметах, которые изучают первоклассники, особенно в тех, что находятся за пределами литературы и русского языка. Однако она с юмором отметила, что в этих вопросах ей всегда помогает ее муж.

Однако больше всего внимания сейчас требует подготовка к предстоящему значимому событию в семье – свадьбе старшей дочери Дарьи. Ее избранник недавно сделал предложение, и хотя точная дата торжества еще не определена, планирование уже идет полным ходом. Алла, которая в том числе морально готовится к свадьбе дочери, поделилась, что это серьезный шаг для всей семьи и даже не исключает возможности скоро стать бабушкой.

"Жених есть! <...> Осталось назначить дату свадьбы", – сказала телезвезда.

Алла Довлатова – мать четверых детей: помимо Марии, у нее есть взрослая дочь Дарья и сын Павел, которые родились от первого брака телеведущей с бизнесменом Дмитрием Лютым. Сейчас знаменитость замужем за Алексеем Бородой, подполковником полиции, и вместе они воспитывают еще одну дочь – 16-летнюю Александру.