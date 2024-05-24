Целующихся Муцениеце и Чуйкова разоблачили: Романа нет

Незадолго до премии RU.TV 2024 актриса Агата Муцениеце и шоумен Иван Чуйков стали появляться вместе на светских мероприятиях. Кроме того, они опубликовали в популярной социальной сети совместную фотосессию, на которой позировали как влюбленные. Тогда и начали говорить о возможном романе между знаменитостями.

По мере приближения даты премии RU.TV Агата Муцениеце и Иван Чуйков все чаще стали публично демонстрировать нежные чувства. А на самом светском мероприятии парочка не стеснялась страстно целоваться прямо перед камерами. Все стало выглядеть настолько театрально, что многие стали сомневаться в искренности актрисы и шоумена.

Люди из окружения Муцениеце говорят, что Агату и Ивана не связывают романтические отношения. Мол, это пиар-история и ничего больше. "Романа у нее с Иваном нет", – разоблачили актрису друзья. Но в чем необходимость такого представления?

Как отмечает "Комсомольская правда", Агата Муцениеце и Иван Чуйков решили таким образом привлечь внимание к своим персонам. Кроме того, актрисе якобы на руку публичный роман, ведь его у ее бывшего мужа Павла Прилучного все хорошо. Мол, актриса пытается показать, что у нее тоже все прекрасно. Чуйкову же интересна такая история из-за повышения популярности, добавляет издание.