"Травма несовместима с жизнью": всплыли жуткие детали госпитализации Куклачева

Чуть больше месяца назад народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес инфаркт. Событие произошло во время шоу, посвященного его 75-летию, в Vegas City Hall. В тот момент дрессировщик исполнял сложный номер, который требовал значительных физических усилий. Но вскоре его экстренно госпитализировали. Состояние артиста было критическим. Спустя месяц он покинул стены больницы, где перенес операцию.

В недавнем интервью Куклачев рассказал, что в тот злополучный момент решил выполнить трюк, который демонстрировал многие годы. Однако он недооценил свои физические возможности, ведь ему уже 75 лет, да и перенесенный ранее ковид ударил по здоровью. В перерыве между частями шоу у него случился инфаркт. Продолжать представление пришлось сыновьям Юрия Дмитриевича, пока того доставляли в ближайшую клинику.

"Врачи говорили: "такая травма сердца несовместима с жизнью". Отек легких...", – рассказал артист.

В больнице молодой врач провел экстренную операцию, установив пять стентов. Это и спасло жизнь Юрия Куклачева. Дрессировщик верит, что его состояние стабилизировалось благодаря своевременной и квалифицированной помощи специалистов.

Юрий Куклачев также выразил благодарность всем, кто поддерживал его в это трудное время, включая певца SHAMAN, который в знак признательности преподнес 100 роз лечащему врачу после успешной операции.