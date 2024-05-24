Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!"

24 мая Лариса Гузеева отметила свой 65-летний юбилей. Поздравить главную сваху страны поспешили многие знаменитости, в том числе Гарик Харламов. С комиком артистка подружилась во время съемок фильма "Теща", поэтому теперь экранный зять и актриса постоянно поддерживают отношения.

"С днем рождения, невероятно талантливая, красивая, добрая и мудрая! До скорых встреч", – написал шоумен в своем блоге.

Особенно растрогал Гузееву подарок от коллектива шоу "Давай поженимся!". Коллеги решили устроить ей сюрприз. Не ожидавшая такого артистка даже растерялась, увидев масштабы праздника. Она записала происходящее на видео и сквозь слезы произнесла трогательную речь.

"Ребят, у меня, конечно, истерика. Потому что я не то что не ожидала, я в каком-то абсолютном шоке, аж давление у меня поднялось. Мои любимые, без которых я нуль без палочки, никто и звать никак, посмотрите, какой мне устроили день рождения. Спасибо вам, будьте все счастливы", – рассказала телеведущая.

В качестве подарка Ларисе Гузеевой преподнесли праздничный двухъярусный торт. На белом креме были написаны самые популярные фразы телеведущей, которые она придумала в ходе передачи. Некоторые из них были нецензурными.





Ранее сообщалось, что у Ларисы Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем. Что беспокоит телеведущую, рассказывал женский журнал "Клео.ру".