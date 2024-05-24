Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Никита Пресняков едва не потерял сознание на людяхНикита Пресняков едва не потерял сознание на людях У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концертеСолистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"

Лента новостей

Пятница 24 мая

14:43Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!" 14:05В Сети активно обсуждают беременность Самбурской: "Мужик еще женат" 13:05Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы 11:31"Неудачная операция и полная потеря голоса": вот что стало с солисткой "Тату" после славы 10:50Орбакайте поставила под удар репутацию Пугачевой: решила переплюнуть Примадонну 10:18Зрители ушли с концерта Смольянинова* за границей, не дожидаясь конца 09:45Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах 09:14Погода на июль 2024 в Москве и Московской области 08:42Муцениеце и Прилучный провели день вместе: Зепюр оставил дома 04:23Психолог рассказал, как распознать мужчину-тирана и что делать в таких случаях 01:44Уличная мода на лето 2024 01:27Принц Гарри решил добить онкобольного отца: нанес новый удар Карлу III 21:55Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной 21:48"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит 21:40Какой будет курс евро в июле 2024 года 21:15Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке 20:23Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях 18:57Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить 17:31Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание 16:43"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе 16:347 правил защиты ребенка от педофила 15:55"Маловато!": певец возмутился размером гонорара за концерт в Мурманске 14:52Волочкова высказалась о Джигурде, который слил в Сеть видео с «голыми» танцами: "Я разобралась" 14:10Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях 12:55"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина* 11:36Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо" 10:37Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой 10:06"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой 09:59Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность" 09:13На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно" 08:33Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку 04:40Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки" 01:25Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму" 22:31Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа? 22:12SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания 21:48Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года 20:41Первый канал планирует начать съемки сериала о Жириновском 20:07Павел Мамаев стремится отсудить у бывшей жены баснословную сумму 18:53Улетевшую из России Рудковскую преследует череда бед 17:47Звезда Comedy Woman шокирована поступком Бузовой в эфире федерального канала 16:40Повышенный креатинин в крови у женщины: причины, симптомы, диагностика и лечение 16:32Инстасамку убрали из списка выступающих на концерте в День защиты детей в Кремле 14:44Назло бывшему? Асмус "поймали" вместе с женатым актером 14:32Что делать, если чешутся глаза: причины неприятных симптомов, способы их лечения 13:40Внезапно скончался 35-летний талантливый певец Ильдар Рахимгулов 12:42У Хилькевич начались схватки во время съемок шоу: Анатолий Цой принялся принимать роды 12:10Раскрыта правда о пластических операциях Валерии: "Крупный нос" 10:54Суд взыскал пять штрафов с компании Александра Реввы 10:17Сын Орбакайте пошел в разнос в публичном месте: "За гранью" 09:38Пытается угнаться за Агатой: жена Прилучного скопировала образ Муцениеце
1370
800
true

Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!"

Гузееву довели до истерики коллеги:

Артистка разревелась на глазах у всех.

24 мая Лариса Гузеева отметила свой 65-летний юбилей. Поздравить главную сваху страны поспешили многие знаменитости, в том числе Гарик Харламов. С комиком артистка подружилась во время съемок фильма "Теща", поэтому теперь экранный зять и актриса постоянно поддерживают отношения. 

"С днем рождения, невероятно талантливая, красивая, добрая и мудрая! До скорых встреч", – написал шоумен в своем блоге. 

Особенно растрогал Гузееву подарок от коллектива шоу "Давай поженимся!". Коллеги решили устроить ей сюрприз. Не ожидавшая такого артистка даже растерялась, увидев масштабы праздника. Она записала происходящее на видео и сквозь слезы произнесла трогательную речь. 

"Ребят, у меня, конечно, истерика. Потому что я не то что не ожидала, я в каком-то абсолютном шоке, аж давление у меня поднялось. Мои любимые, без которых я нуль без палочки, никто и звать никак, посмотрите, какой мне устроили день рождения. Спасибо вам, будьте все счастливы", – рассказала телеведущая. 

В качестве подарка Ларисе Гузеевой преподнесли праздничный двухъярусный торт. На белом креме были написаны самые популярные фразы телеведущей, которые она придумала в ходе передачи. Некоторые из них были нецензурными. 

Фото: соцсети/@_larisa_guzeeva_

Ранее сообщалось, что у Ларисы Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем. Что беспокоит телеведущую, рассказывал женский журнал "Клео.ру". 

24 мая 2024, 14:43
Лариса Гузеева. Фото: соцсети/@_larisa_guzeeva_
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

В Сети активно обсуждают беременность Самбурской: "Мужик еще женат"

В Сети активно обсуждают беременность Самбурской: "Мужик еще женат"
Последние снимки актрисы заставили поклонников задуматься о положении знаменитости.

Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы

Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы
81-летняя артистка может остаться без жилья.

"Неудачная операция и полная потеря голоса": вот что стало с солисткой "Тату" после славы

"Неудачная операция и полная потеря голоса": вот что стало с солисткой "Тату" после славы
Артистка откровенно рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после всемирной популярности.

Орбакайте поставила под удар репутацию Пугачевой: решила переплюнуть Примадонну

Орбакайте поставила под удар репутацию Пугачевой: решила переплюнуть Примадонну
Кристина сообщила в своем блоге важную новость.

Зрители ушли с концерта Смольянинова* за границей, не дожидаясь конца

Зрители ушли с концерта Смольянинова* за границей, не дожидаясь конца
Актер решил стать музыкантом.

Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах

Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах
Журналистка не сдержалась, увидев Викторию.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу