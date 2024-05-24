Хлебникова рассказала, как двойники наживались на ее имени

Известная певица Марина Хлебникова, отвечая на вопросы поклонников, рассказала о весьма необычной ситуации, с которой она столкнулась в прошлом. 58-летняя артистка поведала о своем шоке от того, что люди выдавали себя за нее и проводили концерты от ее имени. Исполнительница дала понять, что это открытие стало для нее настоящим испытанием.

Марина узнавала о лже-Хлебниковых уже в процессе подготовки к своим выступлениям. К счастью, в некоторых случаях ей удавалось предупредить радиостанции в городах, где должны были проходить подобные мероприятия. Благодаря этому зрители были информированы о том, что на сцену собирается выйти лишь подражатель певицы.



Также Марина Хлебникова призналась, что испытала бы сильное потрясение, если бы лично столкнулась с человеком, похожим на нее как две капли воды. Возможность встретить своего точного двойника в первую очередь вызвала бы у нее оцепенение и массу вопросов, в том числе о возможном родстве, отметила певица.

Ранее Марина Хлебникова рассказывала о своих чувствах к Филиппу Киркорову. Слова исполнительницы хита "Чашка кофею" приводил женский журнал "Клео.ру".