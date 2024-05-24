Юрий Лоза унизил Филиппа Киркорова: ничего не может

В недавней беседе с журналистами автор популярной песни "Плот" Юрий Лоза выразил свое мнение о продолжающемся конфликте между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. Музыкант утверждает, что певец, столкнувшись с неоднократными отказами появляться на телевидении, стремится любыми способами поддерживать интерес к своей личности, в том числе путем судебных разбирательств с коллегой по цеху из-за обвинений в женоненавистничестве (артист потребовал через суд 10 млн рублей и в одном из интервью обозвал Успенскую "попрошайкой", утверждая, что она выпрашивала у него подарки).

Поэт-песенник убежден, что Филипп испытывал огромное напряжение, когда обсуждения о нем утихли, и теперь тот готов на многое ради возобновления разговоров о себе. По мнению Лозы, Киркоров не способен на оригинальные идеи, поэтому единственный доступный ему способ привлечения внимания – это скандал.

Юрий также подчеркнул, что даже негативная реклама является хорошим пиаром и что для артиста хуже всего оказаться в забвении. Мол, скандалы служат питательной средой для артистов, которые не могут предложить публике ничего нового или интересного. "Это я могу написать книгу – а Киркоров не может. Понимаете, разница в чем? Это я могу написать песню – он не может. Я могу написать стихотворение – он нет, и так далее", – унизил музыкант Филиппа Киркорова.