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Пятница 24 мая

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Караулова вступилась за опальную Ивлееву: Прошла через темные времена

Караулова вступилась за опальную Ивлееву: Прошла через темные времена

В светских кругах размышляют, стоит ли прощать Настю Ивлееву.

В недавней беседе с журналистами Ольга Бузова нелицеприятно высказалась о Насте Ивлеевой, которая стала центром внимания после организации скандальной "голой вечеринки" в конце прошлого года. Телеведущая уверена, что за такое поведение блогерше следует вручить награду "Кринж года".

Однако певица Юлианна Караулова поддержала Настю Ивлееву. Артистка считает, что блогерша заслуживает шанс на исправление. Караулова отметила, что каждый человек может ошибаться, и не стоит слишком строго судить других. Она подчеркнула, что Настя – умная и творческая личность, которая уже сделала нужные выводы из своих прошлых ошибок. Певица выразила уверенность в том, что Ивлеева сможет начать новую, успешную главу в своей жизни.

"Она (Настя – Прим. ред.) прошла через очень сложные темные времена", – обратила внимание Юлианна. 

Напомним, с декабря прошлого года Настя Ивлеева ушла в тень в связи с обрушившейся на нее критикой. Лишь недавно телезвезда стала активнее вести себя в социальных сетях. Блогерша намекает публике на то, что она начала новый этап жизни. Она даже кардинально сменила имидж. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

24 мая 2024, 22:06
Настя Ивлеева. Фото: YouTube / @luka_ebkov
Дмитрий Алексеев
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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