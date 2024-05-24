Муцениеце и Прилучный провели день вместе: Зепюр оставил дома

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад, но до сих пор не смогли друг друга отпустить. Несмотря на то что "мажор" снова женился и воспитывает сына, свою экс-супругу он вспоминает все так же часто, правда, теперь в контексте скандалов и судов. Так, недавно Агата похвасталась, что смогла отсудить у бывшего 30 процентов всех его доходов в пользу их общих детей – Тимофея и Мии. Однако Прилучный с решением не согласился и подал встречный иск на первую жену.

Поклонники уже который год, затаив дыхание, наблюдают за распрями актеров, и каково же было удивление, когда они увидели, что Агата и Павел целый день провели вместе. Дело в том, что их сын Тимофей окончил четвертый класс, и его выпускной прошел на теплоходе, куда были приглашены и родители.

Муцениеце поспешила поделиться с поклонниками кадрами и отметила, что сын совсем незаметно повзрослел. Подписчики обратили внимание, что и Прилучный в этот момент был на судне и делился фото и видео с такими же видами и ракурсами.





Впрочем, фолловеры предположили, что ситуация была иной, и Муцениеце не было на выпускном сына. До этого она рассказывала, что сразу после премии RU.TV поедет в Москву. Фото и видео с праздника, вероятно, прислал кто-то из родителей. Учитывая отношения между Павлом и Агатой, слабо верится в то, что они решились бы находиться вместе на небольшом по площади теплоходе.

Ранее сообщалось, что страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова попал на камеры. Правда, в искренность актрисы и телеведущего никто не поверил.