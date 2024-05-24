"Неудачная операция и полная потеря голоса": вот что стало с солисткой "Тату" после славы

В начале нулевых песни группы "Тату" напевала вся страна. Успех коллектива, в составе которого было всего две девчонки 14 и 15 лет, был просто невероятным. Девушек даже отправили выступать на Евровидение. А после успеха на конкурсе Юлю Волкову и Лену Катину знали во всем мире, и артистки начали гастролировать по странам. Однако в 2011 году певицы перестали выступать вместе.

Но на этом неприятности Юлии Волковой не закончились. Спустя год после распада группы у артистки нашли новообразование в щитовидной железе. Анализы показали, что клетки злокачественные.

По словам самой Юлии, незадолго до диагноза она увидела онкологию во сне. Только поэтому и пошла в больницу, ведь чувствовала она себя прекрасно, вспомнила экс-"татушка". Однако не обошлось без осложнений.

"Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса", – поделилась артистка.

Потерять голос для певицы смерти подобно, вспоминает звезда. Не сдаться в этот момент ей помогло разве что чудо. Юлия собрала всю волю в кулак и восстановилась. Правда, спустя несколько лет рак вернулся, и Волковой снова пришлось лечь под скальпель хирурга. Только в 2019 году певица окончательно поборола недуг и сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее Лена Катина дала ответ на вопрос: "Стоит ли ждать воссоединения группы "Тату"?". Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".