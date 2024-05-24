Орбакайте поставила под удар репутацию Пугачевой: решила переплюнуть Примадонну

Несколько дней назад Алла Пугачева порадовала поклонников новой песней, которую назвала "Ложный стыд". Композицию многие раскритиковали, однако хит смог попасть в рекомендации YouTube и за три дня набрал почти 160 тысяч просмотров. Сегодня стало известно, что и Кристина Орбакайте решила не отставать от матери. Дочь Примадонны российской эстрады анонсировала выход нового трека.

"Мой новый сингл «Опасно» ‼️ для тех, кто бросил вызов своим чувствам! Будьте счастливы", – написала артистка в своем блоге.

Многие считают, что неспроста Орбакайте активизировалась сразу после выхода песни Пугачевой. Очевидно, таким образом Кристина бросает вызов матери. А ведь могла подождать неделю-другую, чтобы не перебивать интерес поклонников к новой композиции Аллы Борисовны. Пользователи соцсетей уверены: исполнительница хита "Перелетная птица" решила переплюнуть Примадонну и доказать свое превосходство.

Впрочем, большая часть фолловеров все же не верит в состоятельность этой версии и уверена, что Орбакайте не настолько талантлива, как Пугачева, чтобы тягаться с ней в таких вопросах.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях. Сын Орбакайте отмечал свой 33-й день рождения в публичном месте и почувствовал себя плохо.