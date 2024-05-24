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Четверг 23 мая

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Принц Гарри решил добить онкобольного отца: нанес новый удар Карлу III

Принц Гарри решил добить онкобольного отца: нанес новый удар Карлу III

Муж Меган Маркл не может остановиться.

Принца Гарри совершенно не смущают неурядицы в королевской семье. Несмотря на тяжелую болезнь отца и супруги своего родного брата, младший сын Карла III продолжает досаждать своему семейству. По крайней мере, именно так это и выглядит со стороны. Например, недавно стало известно, что Гарри решился на новую поездку, которая не может не затронуть короля Британии. 

Еще четыре года назад Меган Маркл с мужем отреклись от королевской семьи и уехали в Штаты. Если и не сразу, то спустя время и общественность, и родные приняли этот факт и смирились. Однако теперь Гарри всем своим видом отрицает очевидное: ни он, ни жена теперь не имеют никакого отношения к династии. После своей последней поездки в Нигерию принц решил совершить вояж в другую страну в Африке – Гану. Причем совершенно очевидно, что его выбор неслучаен: и первая, и вторая страна – члены Британского содружества наций, руководит которым Карл III. Вероятно, Гарри надеется, что его снова будут приветствовать как королевскую особу со всеми почестями и изысками, чем определенно бросает вызов авторитету своего родителя. 

К слову, младший сын короля Британии, как и прежде, во всех своих поездках пользуется титулом, применять который ему запретила еще предыдущая королева Елизавета II. Так, во время поездки в Нигерию он позаботился о том, чтобы его встретили по высшему разряду. Из самолета Гарри выходил по красной ковровой дорожке, а на земле его встречали с почетным военным караулом. Кроме того, принц получил то, за что так давно борется – личную охрану: телохранителей "одолжил" президент страны. 

Ранее сообщалось, что взбешенный Карл III принял беспрецедентное решение из-за онкобольной Кейт Миддлтон. 

24 мая 2024, 01:27
Меган Маркл и принц Гарри/ Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта Lexica
Елизавета Федорова
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