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Пятница 24 мая

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Психолог рассказал, как распознать мужчину-тирана и что делать в таких случаях

Психолог рассказал, как распознать мужчину-тирана и что делать в таких случаях

Специалист поделилась советами.

Очень часто, вступая в отношения, женщины чувствуют давление со стороны мужчины. Иногда это происходит неоткрыто, а под предлогом заботы. Однако со временем партнер начинает все больше манипулировать и подчинять себе свою избранницу. Часто такие отношения заканчиваются трагедией. Как оказалось, распознать мужчину-тирана можно еще в начале отношений. Как это сделать, рассказала психолог Елена Платонова. 

Так, по словам специалиста, абьюзеры часто применяют физическое и моральное насилие. Это очевидный факт, подтверждающий то, что человек – тиран. Такие мужчины, как правило, пытаются ставить условия, запугивать, шантажировать, и часто доходит до побоев. 

Что касается менее очевидных "симптомов", то нежелание партнера извиняться и признавать свою неправоту говорит о том, что в нем есть задатки тирана. Такой мужчина начинает злиться, если указать ему на ошибку, и ни при каких условиях не принимает, что избранница может быть права. 

Фото:freepik.com

Об абьюзивных замашках мужчины говорит и то, что он стремится принимать решение самостоятельно абсолютно всегда, не советуясь со своей партнершей. Конечно, речь не идет о сугубо мужских делах, которые не касаются избранницы. А вот если муж единолично решает, куда вы поедете в отпуск, то стоит задуматься. 

Распознать мужчину-тирана можно даже на этапе свиданий, отмечает психолог. Такие люди, как правило, с первой встречи пытаются заполнить все ваше пространство, торопят события и хотят поскорее узаконить отношения. Абьюзер всегда винит в своих неудачах окружающих и часто критикует друзей, родных и работу своей возлюбленной

Платонова отмечает, что если вы осознали, что избранник – тиран, то такие отношения лучше заканчивать.

Чтобы это было безопасно, то в первую очередь необходимо обратиться за помощью к близким людям или к специалистам. В такой ситуации важно заручиться поддержкой и не оказываться с тираном один на один, настаивает эксперт. 

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился списком книг, который показывает мужской взгляд на отношения.       

24 мая 2024, 04:23
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
Лента.ру✓ Надежный источник

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