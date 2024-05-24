Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах

Накануне во Франции прошла одна из главных вечеринок Каннского фестиваля – вечер amfAR Cinema Against AIDS. В этом году бал отмечает 30-летие, поэтому прошел с особым размахом. На мероприятии появились и российские звезды. В том числе и Виктория Боня, которая любит хвастаться тем, что посещает кинофестиваль каждый год. Правда, в этом году блогерша чуть было не нарушила традицию и появилась на мероприятии с опозданием в 9 дней.

Долгое время Боня интриговала и не рассказывала, в каком наряде появится на вечере. Оказалось, что воспитанница "Дома-2" выбрала розовое длинное платье со страусиными перьями. Все бы ничего, но поклонники не оценили образ звезды интернета и заявили, что платье "сожрало" всю шею Виктории.





Не удержалась от комментария в адрес Бони и Ксения Собчак, которая тоже была на вечеринке. Журналистка, увидев наряд блогерши, публично посмеялась над ней.

"А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином", – заявила телеведущая в своем блоге.





Сама Ксения, впрочем, оделась более изысканно. Для amfAR она подобрала наряд в черном цвете, который обошелся ей в более чем два миллиона рублей. Для выхода на балу Собчак облачилась в костюм итальянского модного дома Schiaparelli. Так, только топ и брюки стоят порядка 10 500 евро (1 027 727 руб.). Также на блондинке были аксессуары того же бренда: обувь за 5 000 евро (489 393 руб.), клатч за 3 900 евро (381 727 руб.) и массивный перстень, который сейчас продается за 1550 евро (146 818 руб.).

Ранее сообщалось, что посетившая Канны Собчак "расцеловалась" с иноагентами.