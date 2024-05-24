56-летняя Селин Дион едва не умерла из-за страшной болезни

56-летняя певица Селин Дион рассказала о своем здоровье в эксклюзивном интервью для телеканала. Это было ее первое общение с прессой после того, как ей озвучили пугающий диагноз. Артистка поделилась, что страдает от состояния, которое существенно влияет на ее повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Селин Дион описала, как эти спазмы воздействуют на различные аспекты ее жизни, создавая препятствия для выполнения обычных задач. Например, спазмы мешают ей даже ходить, не говоря уже о пении, что значительно отличается от ее прежних возможностей использования голоса.

Также был период, когда состояние Селин Дион было настолько критичным, что возникла реальная угроза ее жизни. По словам ведущей телеведущей Ходы Котб, которая общалась с певицей, рассказала, что та едва не умерла из-за страшной болезни.

Напомним, два года назад у певицы диагностировали синдром ригидного человека, редкое аутоиммунное расстройство, поражающее центральную нервную систему. Это заболевание проявляется в виде постепенно усиливающегося напряжения и скованности мышц, а также сильных и болезненных спазмов, затрагивающих шею, туловище и конечности. Это состояние значительно ограничивает физическую активность и качество жизни пациентов.

Селин Дион продолжает бороться с этим тяжелым заболеванием, сохраняя при этом свою силу духа и надежду на улучшение своего состояния.